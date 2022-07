Per Chukwuemeka si studia anche il colpo alla Kalulu

MilanNews.it

Tra i vari nomi circolati nelle ultime ore per il centrocampo rossonero, ha mantenuto molto credito quello del 2003 dell'Aston Villa Carney Chukwuemeka. Soprattutto se Sanches non dovesse arrivare dal Lille, il giovane inglese potrebbe essere la prima pista da seguire per Maldini e Massara. Al momento il club britannico chiede 20 milioni di sterline ma il giocatore scade nel 2023. Il Milan potrebbe aspettare e prelevarlo fra 12 mesi pagando solo il premio di formazione di 400mila sterline, esattamente come accaduto con il Lione per Pierre Kalulu a suo tempo.