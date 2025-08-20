Proposto al Milan Conrad Harder, attaccante classe 2005 dello Sporting Lisbona

Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic sono i due principali candidati alla maglia numero 9 del Milan, anche se nelle scorse ore si sarebbe palesata una nuova opportunità, sempre dall'estero. Stando a quanto riportato dai colleghi del Corriere dello Sport, infatti, al Diavolo sarebbe stato proposto Conrad Harder, giovane attaccante danese classe 2005 dello Sporting Lisbona che nella passata stagione, alle spalle di un colosso come Viktor Gyokeres, ha totalizzato 47 presenze, 11 gol e 7 assist con la maglia dei campioni di Portogallo.

Nonostante Harder sia un profilo super interessante, uno di quelli di cui sentiremo sicuramente parlare negli anni a venire, non corrisponde alla volontà della dirigenza di regalare ad Allegri un attaccante già pronto, motivo per il quale quella del danese è stata una pista morta sul nascere.