Quando arriva Walker: previste in giornata visite e firma col Milan

Nella giornata di ieri il Milan ha chiuso per Kyle Walker: il terzino inglese arriva dal Manchester City in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro, per lui pronto un contratto fino al 2027.

Apprende la redazione di MilanNewslit che Walker è atteso in Italia oggi ad ora di pranzo: arrivo a Milano in aereo e poi nel pomeriggio le visite mediche di rito prima della firma a Casa Milan.