Relevo - Milan su Manu Kone del Mönchengladbach. Tre anni fa preferì il Borussia al Milan, oggi è alle Olimpiadi

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato di Relevo, c'è un nome nuovo per il centrocampo del Milan.

Si è registrato, infatti, un interesse concreto per Manu Kouadio Koné, del Borussia Mönchengladbach; è un profilo che piace molto alla dirigenza rossonera, tanto da essere già stato nel mirino del Milan nel 2021. Il francese classe 2001, però, preferì trasferirsi in Germania: "Prima di tutto Maldini è una leggenda del calcio. È stato difficile scegliere per Kone - ha spiegato a Sky Jonathan Maarek, l'agente di Kone - ma ha optato per la Germania perchè al momento è considerato uno step importante per crescere al meglio e giocare di più"

In questi giorni, Kone è impegnato alle Olimpiadi di Parigi2024 con la maglia della Francia.