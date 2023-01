Repubblica - Il Real e mezza Premier League sulle tracce di Leao. Ma il Milan lavora per blindarlo

MilanNews.it

In casa rossonera continua a tenere banco la questione del rinnovo di Rafael Leao. La trattativa, sempre molto complessa, va avanti e in via Aldo Rossi sperano di arrivare presto ad un accordo, anche per allontanare i top club che hanno messo gli occhi sul gioiello del Milan: secondo Repubblica, oltre al Real Madrid, sulle sua tracce c'è anche mezza Premier League, in particolare il Chelsea e il Newcastle.