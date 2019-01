Repubblica - Milan, saltato il trasferimento di Borini allo Shenzen

È saltato il trasferimento in Cina di Borini, l'esterno eclettico del Milan. Lo Shenzen. Il club della Super League cinese, che da giorni aveva avviato la trattativa (tra gli 8 e gli 11 milioni di euro la presunta distanza tra domanda e offerta), ha diffuso un comunicato per annunciare il disimpegno dell'affare: "Non siamo interessati all'acquisizione del calciatore dell'Ac Milan Fabio Borini".