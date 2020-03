Repubblica titola: "Milan, Ibrahimovic pronto a lasciare a giugno"

L'edizione odierna di Repubblica titola così questa mattina: "Milan, Ibrahimovic pronto a lasciare a giugno". In Svezia starebbe crescendo sempre di più la convinzione che in estate l'attaccante non rinnoverà il suo contratto in scadenza il 30 giugno con il Milan. Dietro a questa sua decisione ci sarebbero soprattutto le divisioni tra i dirigenti rossoneri che hanno portato al licenziamento di Boban in seguito alle divergenze con l'ad Gazidis.