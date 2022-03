Romagnoli sempre più vicino alla Lazio. Il Milan ha già pronto il sostituto

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Tra gli addii molto chiacchierati e discussi a zero di Gigio Donnarumma, Hakan Çalhanoğlu, e Franck Kessie, ve ne è anche uno che sta passando un po’ più in sordina: anche Alessio Romagnoli, infatti, lascerà con molta probabilità il Milan a giugno senza rinnovare il suo contratto.

Offerta al ribasso

I motivi sono molteplici, ma la sua situazione può definirsi come completamente diversa rispetto ai già citati ex compagni. Per Romagnoli, d’altronde, l’offerta della dirigenza rossonera è stata al ribasso rispetto al suo attuale ingaggio: dai circa 5 milioni attuali si sarebbe passati alla metà abbondante, considerando le prestazioni delle ultime stagioni e una gerarchia che, sul campo, parla chiaro.

Reparto quasi costruito

L’attuale capitano rossonero, dunque, è destinato a lasciare il Milan a zero e a firmare con la Lazio, di cui è tifoso e per cui andrà a riempire un vuoto importante in difesa. Il Milan, dal canto suo, occuperà lo slot lascio libero da Romagnoli con il rientro di Simone Kjaer e l’acquisto probabile di Sven Botman; confermatissimi Kalulu e Tomori.