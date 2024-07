Royal (e Fonseca) spingono Florenzi fuori dal Milan: il laterale vicino all'addio

Il Milan sta puntando forte Emerson Royal. Il terzino destro è una delle prime richieste esplicite del nuovo allenatore Paulo Fonseca. Per soddisfare questa esigenza, la dirigenza rossonera ha individuato nel terzino brasiliano del Tottenham il profilo ideale, un nome per cui già in passato il Diavolo si era interessato, prima che il giocatore stesso scegliesse altre strade. Il suo possibile arrivo potrebbe avere importanti ripercussioni sulla rosa, non tanto per il capitano Davide Calabria che avrà sicuramente una concorrenza maggiore, quanto più per Alessandro Florenzi.

L'arrivo di Emerson Royal potrebbe infatti spingere Florenzi lontano dal Milan, nonostante il laterale romano abbia ancora un anno di contratto con il club rossonero. Le ragioni di questo addio non sono solo tecniche: Florenzi e Fonseca, ai tempi della Roma, avevano avuto più di un'incomprensione e il finale era stato l'allontanamento del calciatore dalla squadra del suo cuore. Il Corriere dello Sport oggi scrive che Florenzi si è messo alla ricerca di una nuova squadra fin da quando ha saputo che il nuovo allenatore rossonero sarebbe stato il portoghese: per lui ci sarebbero offerte dall'Italia ma potrebbe aprirsi anche il mondo arabo.