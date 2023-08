Saelemaekers in uscita, non ci sono novità. Il Betis ci pensa

vedi letture

Anche Alexis Saelemaekers potrebbe essere pronto a salutare il Milan: si allena a parte e sembra chiuso dai tanti nuovi arrivi registrati in casa rossonera. Tuttosport questa mattina sottolinea come non ci siano novità importanti su una sua eventuale uscita ma che il Betis Siviglia rimane un club interessato. Gli andalusi ancora non hanno formulato un'offerta ufficiale ma stanno studiando una possibile trattativa con il Milan.