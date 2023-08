Saelemaekers non convocato a Bologna: ancora nessuna proposta ufficiale

Alexis Saelemaekers è stato uno dei giocatori lasciati a casa da Stefano Pioli per l'esordio in campionato contro il Bologna. Il belga classe 1999 sembra ormai essere fuori dai progetti rossoneri ed è rimasto a Milano con gli altri partenti come Origi, Ballo e Caldara. Come scrive Tuttosport questa mattina, però, ancora non sono arrivate proposte ufficiali al Milan per il numero 56. C'è un interessamento del Betis ma ancora nulla di concreto.