Salta il passaggio di Vos al Losanna. Moretto: " Distanza economica (prestito oneroso + pagamento ingaggio) tra le parti"

Salta il passaggio di Vos al Losanna. Moretto: " Distanza economica (prestito oneroso + pagamento ingaggio) tra le parti"MilanNews.it
Oggi alle 18:29Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio

Stando a quanto riferisce Matteo Moretto, giornalista di Marca, è saltato il passaggio di Silvano Vos al Losanna. Questo il suo post su X:

"Salta la trattativa tra Milan e Losanna per Silvano Vos. Distanza economica (prestito oneroso + pagamento ingaggio) tra le parti".