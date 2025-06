Secondo AS, Theo Hernández rifiuta l'Arabia e attende un top club europeo: nelle ultime ore sondaggio dell'Atletico Madrid

vedi letture

Theo Hernández potrebbe essere uno dei grandi colpi (in uscita) di questo mercato estivo. L’ex Real Madrid, arrivato al Milan nel 2019 grazie all’intuito di Paolo Maldini, è infatti vicino a un possibile cambio di maglia. Il club rossonero, che non vuole rischiare di perderlo a parametro zero tra un anno (il suo contratto scade nel 2026), sta trattando con le squadre interessate per una cessione già in questa sessione.

Tra le più attive c’è l’Al Hilal, ma Theo non apre alla cessione

Il club saudita ha messo sul piatto un’offerta di circa 30 milioni di euro, proposta che il Milan ha già accettato. Resta però da superare l’ostacolo principale: il sì del giocatore, che al momento non è ancora arrivato.

Secondo quanto riportato da AS, Theo, 27 anni, vuole continuare a giocare ai massimi livelli del calcio europeo, e starebbe infatti aspettando una potenziale offerta da un top club europeo. Nelle ultime ore, ci sarebbe stato un sondaggio da parte dell'Atletico Madrid, ma difficilmente porterà una proposta importante quelle dell'Al-Hilal.