Situazione Origi, ancora zero offerte concrete: dovranno portarle gli agenti

Divock Origi è rimasto a Milanello ad allenarsi, un chiaro segnale che l'attaccante belga non rientra più nei piani rossoneri dopo un primo anno a Milano molto deludente. Come scrive Tuttosport non sono ancora arrivate offerte concrete per l'ex Liverpool ma solo qualche tiepido interessamento che non ha avuto seguito. A questo punto da Casa Milan si aspettano che siano gli agenti del giocatore a muoversi in prima persona e a portare alla dirigenza rossonera una proposta che faccia incassare qualcosa dalla cessione del cartellino di Origi oltre che di liberare il Diavolo da un altro ingaggio pesante dal valore di 3.5 milioni stagionali.