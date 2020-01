Sky - Gabbia il più vicino alla partenza ma il Milan non ha deciso se cederlo. RR-Fenerbahce non ancora sbloccata

Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio a "Calciomercato - L'originale" su Sky Sport, non ci sono novità sulle cessioni in casa rossonera. Al momento il giocatore più vicino alla partenza è Matteo Gabbia, su cui ci sono Parma e Sampdoria, ma il Milan non ha ancora deciso se lasciarlo partire o meno. Non risulta ancora sbloccato invece il passaggio di Ricardo Rodriguez al Fenerbahce.