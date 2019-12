Sky - Ibra-Milan, lo svedese vuole garanzie sulla durata del contratto

Da Sky Sport arrivano degli aggiornamenti per quanto riguarda la trattativa e i contatti fra Ibrahimovic ed il Milan. I rossoneri hanno offerto 3 milioni per questa metà di stagione e 6 milioni per la prossima, ma lo svedese chiede di più e soprattutto vuole garanzie sulla lunghezza del contratto: 18 mesi. I rossoneri invece garantirebbero il contratto per la prossima stagione solo in seguito al raggiungimento del quarto posto in campionato e la conseguente qualificazione in Champions League. Nel frattempo il Napoli ha intensificato i contatti e resta in corsa, mentre il Bologna continua a tenere aperto un canale grazie al dialogo fra l'attaccante e Sinisa Mihajlovic, ma per il momento non ha formulato nessuna offerta economica.