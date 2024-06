Sky - La Fiorentina su Pobega: primi contatti con il Milan

Come anticipato qualche giorno fa da Milannews.it (clicca QUI per leggere la nostra anticipazione), la Fiorentina ha messo gli occhi su un centrocampista del Milan: si tratta di Tommaso Pobega per il quale i viola hanno avviato i primi contatti con il club di via Aldo Rossi. Lo riferisce Sky.

In quest'ultima stagione, saltata in buona parte per un grave infortunio (il 21 dicembre 2023 è stato operato per la riparazione del tendine retto femorale sinistro, è tornato poi in campo l'11 maggio contro il Cagliari), il centrocampista rossonero ha collezionato 15 presenze tra Serie A e Champions League.