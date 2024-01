Sky - Lecce, interesse per Romero de Milan

Non solo il Como su Luka Romero, Come riportato da Gianluca Di Marzio, anche il Lecce ha messo gli occhi sul talento argentino classe 2004 arrivato al Milan a parametro zero in estate.

Con la partenza in Coppa d'Africa di Lameck Banda, il Lecce vuole aggiungere un'opzione in più alle scelte di Marco Baroni sugli esterni offensivi. Da qui l'idea Luka Romero, occasione di mercato visto il poco spazio che l'argentino ha trovato al Milan