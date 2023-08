Sky - Milan, dialogo col PSG per Ekitike: i dettagli

Il Milan è alla ricerca, prima di far uscire Colombo in prestito, di un nuovo centravanti da affiancare a Giroud e Okafor. Stando a quanto riporta Luca Marchetti su Sky Sport 24 i rossoneri stanno parlando con il PSG per Hugo Ekitike, punta centrale classe 2002.

Sul francese c'è tanta concorrenza a livello internazionale, i rossoneri vorrebbero impostare l'operazione in prestito con diritto di riscatto, e non l'obbligo, chiedendo anche al club parigino di contribuire al pagamento dell'ingaggio del calciatore, ritenuto troppo oneroso: bisognerà capire se questo tipo di dialogo porterà a qualcosa o meno nelle prossime ore.