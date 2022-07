Sky - Milan, fatta per la cessione di Castillejo al Valencia. Lo spagnolo ha già salutato i compagni

MilanNews.it

Come riportato da Gianluca di Marzio, Samu Castillejo è pronto a lasciare il Milan. Il laterale spagnolo si trasferirà al Valencia a titolo definitivo, squadra in cui ritroverà Gennaro Gattuso, suo allenatore ai tempi del Milan. Il classe '95, che ha già salutato i compagni, partirà in giornata per la Spagna.