Sky - Milan, in chiusura il ritorno di Brahim Diaz. Si cerca l'intesa per Dalot e Firpo, ma occhi anche su Odriozola

In settimana il Milan dovrebbe chiudere per il ritorno, sempre in prestito, ma con diritto di riscatto e contro riscatto per Brahim Diaz, spiega SkySport. Si lavora anche per il rinnovo del prestito di Diogo Dalot dal Manchester United, ma se non dovesse raggiungere l'accordo con il Manchester il Milan tiene calda anche la pista per Odriozola del Real Madrid, che era già stato cercato a gennaio. Su Giroud si aspetta che il giocatore si liberi dal Chelsea, e il Milan spera che lo faccia in fretta. Su Firpo, invece, si sta lavorando per cercare di sbloccare la trattativa a livello di formule: il Milan vuole farla in prestito con diritto, mentre il Barcellona vuole venderlo a titolo definitivo.