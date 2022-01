Sky - Milan, oggi nuovi contatti con il Torino: si è parlato di Pellegri

Stando a quanto dichiarato da Gianluca Di Marzio durante "Calciomercato - L'Originale" in onda su Sky Sport, oggi ci sarebbero stati dei nuovi contatti tra Milan e Torino per Pietro Pellegri. I rossoneri vorrebbero anticipare il riscatto dal Monaco e girare il giocatore in prestito, in questa sessione di calciomercato, alla squadra allenata da Juric.