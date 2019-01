Sky - Risolti gli ultimi dettagli: Higuaín può partire verso il Chelsea

Importanti aggiornamenti forniti da Gianluca Di Marzio nel corso di 'Calciomercato - L'Originale' in onda su Sky Sport. Secondo il collega, nella tarda serata Milan, Juventus e Chelsea hanno risolto tutti gli ultimi dettagli per chiudere l'operazione Higuaín. L'attaccante argentino, prosegue l'emittente, ha dunque il via libera per partire verso Londra già da questi minuti, servirà capire quale volo prenderà. Durante la giornata ci sono stati dei piccoli problemi di percorso fra i tre club, ma tutto è stato superato e concluso.