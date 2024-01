SkySportDE - Tomori piace tanto al Bayern Monaco. Ma il Milan non vuole cederlo

Secondo quanto riportato da Florian Pettenberg, giornalista tedesco per SkySportDE, il Bayern Monaco con il suo ds Freund avrebbe chiesto informazioni per Fikayo Tomori, nonostante il calciattore rossonero sia attualmente infortunato. La trattativa - si legge - è attualmente improbabile poiché il Milan non sta cercando di vendere Tomori in questo mese, ma non è però escluso che il Bayern possa fare un altro tentativo.

