Sport Mediaset - Milan, contatti con l'entourage di Asensio. Il Real Madrid lo valuta 25 milioni

I colleghi si Sport Mediaset hanno rilanciato la notizia che il Milan sta lavorando per portare in rossonero Marco Asensio in vista della prossima stagione. Al momento il calciatore spagnolo però non ha preso nessuna decisione riguardo il suo futuro, ma su di lui ci sarebbe anche l’Arsenal. Prima di decidere, Asensio vuole capire il suo ruolo nel Real Madrid che verrà e dunque si confronterà con Florentino Perez e con Carlo Ancelotti. Con il contratto in scadenza nel 2023, il club spagnolo non potrà chiedere una cifra compresa fra i 25 e i 30 milioni di euro. Paolo Maldini, dirigente del Milan, ha già preso contatti seri con l’entourage del giocatore e punta ad abbassare le pretese economiche dei Blancos. Nonostante la situazione di stanno, gli spagnoli hanno proposto ad Asensio il rinnovo, alle stesse cifre di adesso, ossia sui 5 milioni netti all’anno. Entro la fine della Liga spagnola si saprà qualcosa di più sul futuro del giocatore classe 1996.