Sportitalia - Milan, per il centrocampo piace molto Asllani dell'Empoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riportato dai colleghi di Sportitalia, al Milan piace – e molto - Kristjan Asllani, centrocampista albanese classe 2002 in forza all’Empoli. Cresciuto a Buti nel pisano, dato il buon campionato che sta disputando con il suo club, è entrato a far parte dell’alta gioielleria empolese. Il club toscano potrebbe anche decidere di lasciarlo partire a fine stagione, ma il prezzo base è di almeno 10 milioni di euro. Asllani faceva il trequartista nella Primavera, ma può agire da mezzala e diventa perfetto da play davanti alla difesa. Di sicuro un profilo diverso rispetto a Samuele Ricci, passato al Torino lo scorso gennaio. Il Milan lo segue con attenzione e in estate potrebbe sferrare il colpo decisivo per averlo.