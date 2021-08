SportMediaset, Bakayoko sempre più verso il ritorno al Milan. Uno fra Corona e Sarabia per la trequarti

I colleghi di SportMediaset, nell’edizione odierna del TG sportivo, hanno parlato del mercato del Milan e delle mosse che i rossoneri potrebbero fare nei prossimi giorni. Claudio Raimondi ha detto che la giornata di domani potrebbe essere quella decisiva per il ritorno di Tiémoué Bakayoko. Il Milan ha bisogno di un centrocampista dato che Tommaso Pobega è in uscita. Poi la questione trequartista potrebbe essere una lotta a due fra Jesús Corona del Porto e Pablo Sarabia del PSG. C’è interesse anche per Junior Messias per il ruolo di ala destra, mentre Samuel Castillejo, qualora il Getafe dovesse offrire una cifra di 7/8 milioni, verrà ceduto.