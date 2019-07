Sportmediaset - Cutrone piano b per la Fiorentina, i viola puntano Pavoletti. Il Milan può spingersi a 20 milioni per Veretout

Secondo quanto riferito da Claudio Raimondi a Sportmediaset su Italia Uno, Patrick Cutrone, possibile contropartita per Veretout, sarebbe il piano b per la Fiorentina, che preferirebbe incassare solo cash dalla cessione del francese ed andare ad acquistare Pavoletti dal Cagliari. Se dovesse esserci il no, Cutrone potrebbe tornare d'attualità, anche se il giovane attaccante vorrebbe capire il progetto tecnico che avrebbero i viola per lui. Il Milan, se le contropartite tecniche proposte venissero scartate, potrebbe spingersi fino a 20 milioni cash per Veretout.