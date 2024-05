SportMediaset - Il Milan ha scelto Fonseca: pronto un triennale da tre milioni a stagione

Nonostante l'insoddisfazione dei tifosi milanisti sui social, con l'apertura di una nuova petizione dopo quella contro l'arrivo in panchina di Lopetegui, il Milan ha scelto Paulo Fonseca per il post-Pioli: per il tecnico portoghese, che ha chiuso il campionato francese al quarto posto con il Lille, è pronto un triennale da tre milioni di euro a stagione. Lo riferisce SportMediaset su Italia Uno.

Domani, intanto, verrà ufficializzato l'addio di Stefano Pioli che alle 14.30 parlerà per l'ultima volta in conferenza stampa a Milanello in vista dell'ultima gara ufficiale della stagione contro la Salernitana: il tecnico di Parma sembra aver raggiunto l'accordo con il Milan per la rescissione consensuale del suo contratto che scade nel 2025.