Sportmediaset - Inserimento del Milan nella corsa a Frattesi ma la Roma resta avanti

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan nelle ultime ore sta provando ad inserirsi nella corsa per arrivare a Davide Frattesi. Il giocatore, da tempo nel mirino della Roma, piace anche ai rossoneri ormai dall'anno scorso e grazie al tesoretto arrivato dal passaggio del turno in Champions League, Maldini e Massara potrebbero provare ad acquistare il talento del Sassuolo. Magari con un prestito oneroso da cifre importanti, tipo 10 milioni. Al momento non ci sono trattative in corso e la Roma è nettamente in vantaggio, ma la concorrenza dei rossoneri esiste e non dovrà essere sottovalutata dal club di Friedkin. A riportarlo è il sito di Sportmediaset.