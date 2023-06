SportMediaset - Milan al lavoro per altri due colpi in mezzo al campo. Trattative in corso per Reijnders e Musah: le ultime

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, dopo Loftus-Cheek, il Milan vuole chiudere altri due colpi in mezzo al campo e punta Tijjani Reijnders dell'AZ Alkmaar e Yunus Musah del Valencia. Per quanto riguarda l'olandese, la trattativa sta per entrare nel vivo, con il Diavolo che vorrebbe chiudere per una cifra tra i 16 i 18 milioni di euro. I rossoneri hanno già un accordo di massima con il giocatore.

Il Milan è poi al lavoro con il Valencia per Musah, ma servirà lavorare parecchio perchè c'è ancora distanza tra domanda (30 milioni di euro) e offerta (20 milioni). Gli spagnoli hanno necessità di vendere, ma allo stesso tempo non vuole svendere il centrocampista americano.