SportMediaset - Milan-De Paul, Hauge nella trattativa? Udinese molto interessata al norvegese

Con l'addio di Hakan Calhanoglu, che non rinnoverà il contratto con il Milan in scadenza il prossimo 30 giugno, il club di via Aldo Rossi è alla ricerca di un nuovo numero 10 e il nome più caldo è sempre quello di Rodrigo De Paul. Come spiega Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, l'Udinese chiede almeno 35 milioni di euro per l'argentino. I rossoneri stanno cercando di fare cassa con la cessione di alcuni giocatori rientrati dal prestito come Laxalt e Conti. Il Diavolo, per abbassare la parte cash, potrebbe provare ad inserire una contropartita tecnica e in questo senso occhio al nome di Jens-Petter Hauge, profilo che interessa parecchio ai friulani. Il norvegese viene valutato dal Milan intorno ai 12 milioni di euro.