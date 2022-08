Sportmediaset - Milan, risalgono le quotazioni di Diallo per la difesa

MilanNews.it

Daniele Miceli, dagli studi di Sportmediaset, ha parlato del mercato del Milan in chiave difesa: “Il Milan ha già fatto tanto comprando De Ketelaere. Può esserci un altro movimento soprattutto in difesa con le quotazioni di Diallo del PSG che sono in risalita. Il difensore senegalese è un esubero per i francesi e dopo il 15 agosto la situazione potrebbe sbloccarsi con i parigini che potrebbero pagare anche parte dell’alto ingaggio. Per Tanganga ci sono problemi dato che è stato proposto anche alla Roma”.