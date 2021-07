SportMediaset - Milan, tra oggi e domani lo sbarco a Milano di Olivier Giroud

Come riporta oggi SportMediaset su Italia Uno, è atteso tra oggi e domani lo sbarco a Milano di Olivier Giroud: il francese si sottoporrà alle visite mediche di rito e successivamente firmerà un biennale con opzione per un'altra stagione. Per liberarlo dal Chelsea, i rossoneri pagheranno un indennizzo agli inglesi di un milioni più un milione di bonus.