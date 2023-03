SportMediaset - Zaniolo vuole tornare in Italia: sfida Milan-Juventus per riportarlo in Serie A

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, è sempre vivo l'interesse del Milan per Nicolò Zaniolo: l'attaccante italiano, ora al Galatasaray, vuole tornare in Italia anche per avere maggiore visibilità in ottica Nazionale azzurra. Nel contratto con il club turco, c'è una clausola rescissoria da 35 milioni di euro. Attenzione però anche alla Juventus, che ha messo anche lei gli occhi sull'ex Roma. Si prospetta quindi una sfida di mercato tra rossoneri e bianconeri per riportare Zaniolo in Serie A.