Stallo sull'ingaggio: non ci sono novità tra Milan e Chelsea per Ziyech

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport non sono stati registrati significativi sviluppi nella trattativa tra Milan e Chelsea per Hakim Ziyech, esterno destro e trequartista marocchino che piace al Milan. L'idea è quella del prestito ma l'ingaggio di 6 milioni del calciatore è difficile da spalmare e va trovata una quadra che al momento non si trova. Inoltre il rinnovo di Messias e il forte interesse per De Ketelaere potrebbero far scemare il pressing del Milan sui blues.