The Athletic - Bournemouth in trattativa con gli Spurs per Tanganga

Stando a quanto riportato da The Atheltic il Bournemouth è in trattativa con il Tottenham per l'acquisto del difensore 23enne Japhet Tanganga: dialoghi in corso, si sta valutando se arrivare ad un prestito o ad un trasferimento a titolo definitivo.

Secondo il portale inglese sul difensore dell'Inghilterra Under 21 c'è anche l'interesse di Milan e Napoli, con i due club stanno monitorando il giocatore.