The Athletic - Il Chelsea aveva offerto Ziyech e Pulisic per Leao

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle prossime ore, Rafael Leao firmerà il rinnovo di contratto con il Milan fino al 2028. Il portoghese era finito nel mirino di diversi top club, in particolare del Chelsea, che l'estate scorsa aveva messo sul piatto i cartellini di Christian Pulisic e Hakim Ziyech per convincere il Diavolo a cederlo. I rossoneri però non erano convinti della proposta degli inglesi e chiedevano il pagamento della clausola rescissoria da 150 milioni di euro.

Ora i Blues stanno guardando altri profili, ma non è escluso un ritorno di fiamma per Leao, con il club londinese pronto anche a pagare eventualmente la nuova clausola da 175 milioni di euro inserita nel nuovo contratto dell'attaccante rossonero. Lo riferisce The Athletic.