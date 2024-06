The Athletic - L'Aston Villa chiede 35 milioni per Cash. Il Milan considera prezzo troppo alto

Nuove indiscrezioni sulla posizione di Matty Cash, terzino polacco classe 1997 dell'Aston Villa che è stato inserito nella lista mercato del Milan. Questa volta le notizie arrivano direttamente da Jacob Tanswell e James Horncastle, colleghi del The Athletic che riportano dell'interesse per il laterale da parte del club rossonero e indicano la richiesta che i Villains fanno per il proprio pezzo pregiato: circa 35 milioni di euro. Al momento, viene riportato nella notizia, la valutazione per il Milan è troppo alta.

Scrive infatti The Athletic: "Quel prezzo richiesto, però, rischia di essere un ostacolo per il Milan, che tende a non spendere così tanto per un giocatore sotto la sua attuale proprietà. Il Milan spesso si informa su un ampio bacino di giocatori e valuta le valutazioni dei propri club prima di procedere. In questo caso, 30 milioni di sterline sono considerati troppo alti per Cash". Inoltre viene aggiunto che la cessione di Cash potrebbe aiutare il Villa a rientrare nei parametri dei regolamenti su profitto e sostenibilità imposti dall'Uefa.