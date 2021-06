The Telegraph - Giroud, il Milan insiste per il francese: pronta un'offerta di 3 milioni di sterline al Chelsea

Tra i giocatori accostati con insistenza al Milan nelle ultime settimane figura, senza dubbio, il profilo di Olivier Giroud. Il nazionale francese, nonostante l'opzione di rinnovo esercitata unilateralmente dal Chelsea, potrebbe lasciare Londra e la Milano rossonera sarebbe l'opzione più calda. Secondo quanto riporta il quotidiano inglese 'The Telegraph', infatti, il Milan starebbe preparando un'offerta di 3 milioni di sterline per l'attaccante classe 86' che è visto come l'obbiettivo numero uno per rinforzare l'attacco.