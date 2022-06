TMW - Milan, operazione definita per il ritorno di Messias: al Crotone 4,5 milioni + bonus

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Junior Messias sarà un giocatore del Milan anche nella prossima stagione. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, nonostante i rossoneri non abbiano riscattato il giocatore dal Crotone entro il 17 giugno, giorno nel quale scadeva l'opzione, è stato comunque trovato un accordo tra i club. Trattativa ex novo, con l'operazione che è stata praticamente definita per 4,5 milioni di euro più bonus legati a prestazioni e risultati. L'ufficialità dovrebbe arrivare in questa settimana.