TMW Radio - Marchetti: "Milan e Juve si sono strette la mano virtualmente, prestito con diritto di riscatto e non obbligo"

vedi letture

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Luca Marchetti. Queste le sue parole:

Si sta finalmente scaldando il mercato?

“È il tempo giusto, il ritardo accumulato finora e le necessità di chiudere le squadre a pochi giorni dall’inizio del campionato porta a un’accelerazione e a delle difficoltà che rischi di avere per tutta la stagione. Ci sono stati tanti cambiamenti nelle squadre e oggi l’unica che ha già chiuso il suo mercato è l’Inter. Non ha fatto altro che innestare due giocatori importanti come Taremi e Zielinski in una rosa già forte. Solo l’Atalanta poteva dare continuità, ma tra l’infortunio di Scamacca, la questione Koopmeiners e non solo sembra che possa implodere. Poi ci sono società come Roma, Milan, Juve e Napoli che stanno ricostruendo e ripartendo”.

Kalulu-Juve possiamo darla per fatta? Dobbiamo aspettarci altre operazioni tra Milan e Juve?

“Altri colpi non lo so, la possibilità c’è sempre con il mercato aperto anche se vedo difficili gli incastri. Le due società si sono strette la mano virtualmente, prestito con diritto di riscatto e non obbligo, manca l’ok del giocatore anche se non credo ci saranno problemi. Bisogna poi sempre aspettare, avevamo dato per fatti Cajuste e Pubill e poi il mercato ci ha detto altro”.