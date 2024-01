TMW - Su Terracciano del Verona c'è anche la Fiorentina. Il 2003 piace al Milan

La Fiorentina va alla caccia di un rinforzo per le corsie della propria difesa e nelle ultime ore ha preso piede in questo senso il nome di Filippo Terracciano (20 anni). Laterale dell'Hellas Verona, con cui è legato da un contratto in scadenza il 30 giugno 2026, il giovane Terracciano ha ben impressionato nella recente sfida di campionato disputata al Franchi con i gialloblù, tanto che la dirigenza dei toscani ha avviato dei primi contatti esplorativi sul suo conto.

Giovane, quindi ad estrema futuribilità (è un classe 2003) ma allo stesso tempo già abbastanza rodato e duttile nella sua capacità di interpretare più di un ruolo sul campo (nella sfida di Firenze già citata, per esempio, agiva sulla sinistra), tratti che lo rendono particolarmente invitante agli occhi di molti. Secondo quanto risulta, l'Hellas lo valuta tra i 7 e gli 8 milioni di euro, raggiungibili però anche e soprattutto tramite l'inserimento di bonus legati al rendimento o alle presenze.

Non solo la Fiorentina, però: nelle settimane scorse hanno chiesto informazioni su Terracciano anche l'Atalanta e il Monza, che hanno piani differenti per lo sviluppo e l'utilizzo del 20enne laterale. E nelle ultime ore ha preso piede anche una pista che potrebbe portarlo al Milan, ridotto ai minimi termini nel proprio reparto arretrato. In questa stagione Terracciano ha raccolto 18 presenze in Serie A, con un assist all'attivo.