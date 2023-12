Torino, assalto ai big: Milan su Ricci per sostituire Krunic

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola si è soffermato anche sul Torino, che vorrà difendersi dagli assalti ai propri big nella prossima sessione di mercato invernale. I problemi principali riguardano Samuele Ricci, che dopo la corte estiva della Lazio adesso è finito nel mirino del Milan. I rossoneri stanno cercando un sostituto di Krunic ma il Toro non cederà per meno di 30 milioni di euro. Una cifra non lontana a quella che servirebbe per Ivan Ilic, altro gioiello che in casa granata hanno intenzione di tutelare.

Nel mirino delle pretendenti però c’è anche Sanabria, ma il Torino è intenzionato a resistere pure in questo caso. Per non parlare di Alessandro Buongiorno, che in estate era ad un passo dall’Atalanta ma poi ha deciso di rimanere. Sacrificabili invece per varie ragioni Radonijc e Seck mentre Pellegri andrà via solo nel caso in cui dovesse arrivare un nuovo innesto in attacco. La squadra di Ivan Juric del resto è al completo e l'obiettivo principale sarà mantenerla in questo stato.