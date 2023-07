Tuttosport - Avanti tutta per Musah, ma il Milan potrebbe non fermarsi all'americano: occhi anche su Dominguez del Bologna

La rivoluzione del Milan a centrocampo non è finita con Loftus-Cheek e Reijnders e non lo sarà nemmeno con l'eventuale arrivo di Yunus Musah, attualmente primo obiettivo del Diavolo per la mediana. Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che non è detto che il club rossonero si fermi all'americano del Valencia: piace infatti molto anche Nico Dominguez del Bologna.