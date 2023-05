Tuttosport - Delusione De Ketelaere, ma al Milan credono ancora tutti in lui: nessuno pensa ad una cessione in estate

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Finora Charles De Ketelaere, il grande investimento dello scorso mercato estivo del Milan, ha deluso parecchio, ma in via Aldo Rossi credono ancora tutti in lui, tanto che farà parte della rosa rossonera anche della prossima stagione: come spiega Tuttosport stamattina, infatti, in via Aldo Rossi nessuno pensa ad una sua cessione in estate, nemmeno in prestito. La speranza è che possa fare come Leao e Tonali, i quali, dopo una prima stagione con qualche difficoltà, sono finalmente esplosi al loro secondo anno al Milan.