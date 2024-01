Tuttosport - Il Milan incontro l'agente di Terracciano. Ora servirà un contatto con il Verona per capire se la trattativa potrà entrare nel vivo

In merito alle mosse di mercato del Milan, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Primo summit. Terracciano, si fa sul serio". Ieri a Casa Milan c'è stato un incontro tra i dirigenti del Diavolo e Andrea D'Amico, agente di Filippo Terracciano, jolly difensivo classe 2003 del Verona che può giocare sia come terzini destro che come terzino sinistro.

D’Amico ha portato il Milan a conoscenza delle cifre richieste dall’Hellas per il proprio giocatore e adesso servirà un contatto tra i due club per capire se la trattativa potrà entrare nel vivo. I rossoneri fanno sul serio e sono pronti a superare la concorrenza della Fiorentina che per Terracciano ha messo sul piatto 2,5 milioni di euro.