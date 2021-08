Tuttosport - La carta del Milan per Ilicic: rinunciare ai bonus su Pessina

Il Milan è interessato a Ilicic, ma non alle condizioni dell'Atalanta, che ha chiesto 8 milioni per il suo cartellino. Come riporta Tuttosport, i rossoneri potrebbero proporre alla Dea un indennizzo e la rinuncia ai bonus che vanterebbero in caso di cessione di Pessina (al Milan spetterebbe il 50% della futura rivendita) o i 3 milioni legati al raggiungimento delle 100 presenze in nerazzurro del giocatore campione d'Europa.