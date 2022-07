Tuttosport - Mercato Milan: si raffredda la pista Ziyech

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferisce l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, nonostante l’entrata in scena dell’agenzia Roc Nation, la stessa che ha curato il passaggio di Lukaku all’Inter, si starebbe raffreddando la pista che porta ad Hakim Ziyech, attaccante marocchino in uscita dal Chelsea che il Milan vorrebbe prendere in prestito.