Per il ruolo di vice Gigio Donnarumma, è spuntato un nuovo nome, cioè quello di Marco Sportiello dell'Atalanta. A riferirlo è l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina che spiega che il giocatore nerazzurro va aggiungersi a Consigli, Neto e Bregovic, tutti accostati anche loro alla porta milanista per il ruolo di secondo portiere.